Профессор РАНХиГС Михаил Фельдман: "Мир православный и мир католический столкнулись в непримиримой вражде"

Фото: Личный архив Михаила Фельдмана

Учёный-историк рассказал об истоках прозападной позиции "элит Украины". Действия последних, со слов профессора, сделали необходимой спецоперацию ВС РФ.

"Если [исторически] простое население земель юго-западной части Киевской Руси, южной её части – оказалось в русском, православном мире, то элита земель этих воеводств медленно, но верно погружалась в мир польский, шла колонизация этой элиты.

Давайте вчитаемся в Гоголя. "Вечера на хуторе близ Диканьки". За одним столом сидят шляхтичи украинские и польские, беседуют, пьют друг за друга. На каком языке они говорят? Не на английском точно. Они говорят на польском языке общения. Но через какое-то время вспоминают, что они непримиримые враги, хватаются за сабли и начинается бой. Начинается столкновение двух миров. Мир православный и мир католический столкнулись в непримиримой вражде", — рассказал профессор Уральского института управления РАНХиГС Михаил Фельдман.