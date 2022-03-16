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Общество
16 марта 2022, 18:36

Не сбавляя скорости: отключение точки LINX в Лондоне не повлияет на российский интернет

Санкции против телекоммуникационных компаний никак не изменит скорости интернета в России. Отключение оператора «Мегафон» от точки обмена интернет-трафиком в Лондоне было запланировано в этом году. В то же время «Ростелеком» назвал трафик LINX незначительным.

Фейковая информации о том, что в ближайшее время скорость интернета у россиян будет снижена после введенных LINX санкций была опубликована в соцсетях. Сайт войнасфейками.рф опроверг данный факт. Как объяснили в компании «МегаФон», за последние несколько лет интернет-трафик, проходящий через London IX, значительно снизился: «В конце прошлого года мы уже запланировали в 2022 году прекратить сотрудничество с этой организацией и приступили к планомерному перераспределению трафика. Текущая блокировка услуги не повлияет на качество предоставляемых сервисов».

Как сообщают в пресс-службе Минцифры, после отключения от лондонской биржи интернета трафик будет перераспределен на другие узлы обмена. В компании «Ростелеком» подчеркнули, что трафик компании London IX настолько невелик, что его потеря будет незначительной и не заметной абонентам оператора.

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Антифейк
Сегодня огромный объём непроверенной информации распространяется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-ньюз зачастую сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду от откровенной дезинформации.

Областная газета Свердловской области

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