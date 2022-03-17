Власти предлагают ужесточить ответственность за торговлю паленой водкой

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Совет Федерации подготовил законопроект об ужесточении наказания за торговлю фальсифицированным алкоголем. Если предложенные в нём меры будут одобрены, штрафовать и лишать свободы смогут самых мелких производителей и торговцев палёнкой.

По действующему закону уголовная ответственность предусмотрена за нелегальное производство и оборот алкоголя в крупном (свыше 100 тысяч рублей) и особо крупном (свыше 1 миллиона рублей) размере. Только за такой размах грозит штраф до трёх миллионов рублей или лишение свободы до трёх лет.

Снизить планку

Подпольные винокуры юридически подкованы, поэтому производство ведут кустарным способом в гаражах, подвалах и складах небольшими партиями. И сбывают контрафакт мелким торговцам. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, «для достижения действующего в настоящее время крупного размера в 100 тыс. рублей требуется изъятие не менее 1 тыс. бутылок нелегального алкоголя». В общем, по мнению сенаторов, необходимо снизить параметры, определяющие крупный размер. Уголовная ответственность должна наступать за производство и оптовую продажу произведённой без лицензии алкогольной продукции на сумму свыше 10 тысяч рублей, для розничной продажи – свыше одной тысячи. При этом особо крупный размер остаётся прежним – свыше одного миллиона рублей.

– Практика нашей работы показывает, что действующий закон слишком лоялен к подпольным торговцам спиртным, – говорит координатор проекта «Народный контроль» в Свердловской области Дмитрий Чукреев. – Во время совместных рейдов с полицией мы выявляем нарушителей в одних и тех же торговых точках, их привлекают к административной ответственности, штрафуют, а они притихнут на время и снова берутся за своё.

Чистая отрава

В законопроекте об ужесточении ответственности за производство нелегального алкоголя и торговлю им речь идет о продукции из этилового спирта, безопасного для человека. Однако в подпольных цехах в качестве сырья нередко используют смертельно опасный метиловый спирт или другую химию.

Осенью прошлого года в Свердловской области палёной водкой отравились около трёх десятков человек, 18 умерли. Как выяснилось, все они купили бутылки в одном киоске на рынке «Ботанический» в Екатеринбурге. В том самом, который неоднократно проверяли народные контролёры и полиция.

– Владельца того павильона пять раз привлекали к административной ответственности за предпринимательскую деятельность без регистрации и за незаконную розничную продажу алкогольной продукции, – подчеркивает Дмитрий Чукреев. – В последний раз его оштрафовали, когда были зафиксированы первые смерти от отравления, но ещё не был установлен источник отравы.

Сейчас под следствием находятся шестеро, причем трое из них – Армен Аветисян, Надир Мамедов и Анар Айвазов – содержатся под стражей. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности и повлекший смерть двух и более лиц). Верхняя планка наказания – до 10 лет лишения свободы. После трагедии активизировались проверки. Было выявлено немало подпольных цехов по производству палёной водки, задержана фура, которая везла им сырье, оштрафованы десятки торговцев. За короткий период изъяли 12,5 тонны суррогата. Но искоренить его производство и продажу не удалось. В конце прошлого года и в начале нынешнего общественники и полиция накрыли немало новых точек производства и реализации контрафакта и откровенной отравы.

Приведём лишь несколько примеров.

* В Ревде на территории одного из пунктов по приёму вторсырья на улице Павла Зыкина, 29 продавали спирт на разлив. Канистры со спиртом хранились в тайниках в самом пункте, а также в гараже и в яме для ремонта автомобилей. Из нелегального оборота изъято 530 литров спирта.

* В Екатеринбурге в павильоне с шаурмой на улице Варшавской (микрорайон Птицефабрика) изъято 113 бутылок водки без акцизных марок и более 100 бутылок пива. А в кафе «Хазар» изъято 250 бутылок алкоголя.

* В поселке Бобровский Сысертского района у предпринимателя изъято 684 бутылки палёного алкоголя.

* В Первоуральске из магазина на улице Талица, 93 изъяли 280 канистр со спиртом, а на заправочной станции «Варта» – 86 канистр. В Нижнем Тагиле со склада, который арендовал индивидуальный предприниматель, изъято 297 коробок со 14 850 флаконами 90-процентного спирта. Владелец утверждал, что в них не спирт, а антисептик.

– До сих пор предприятия под видом косметической продукции выпускают спиртные напитки, – говорит Дмитрий Чукреев. – Скажем, лосьон с 95 процентами этилового спирта. Продаётся он на законных основаниях. Нам известны адреса этих предпринимателей, пункты сбыта, но привлечь их к ответственности нельзя. Пока не будет волевого решения убрать их с рынка, люди будут травиться.

Тут усилить, там ослабить

Нелегальный алкоголь в основном покупают те, кому не по карману легальный. Эта тема обсуждалась в феврале на совещании в Совете Федерации. Провел его первый зампредседателя комитета верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Он отметил, что введенные за последние годы ограничения в лицензионных требованиях для торговли алкоголем привели к тому, что 72 тысячи населённых пунктов в России не имеют магазинов, где можно легально купить качественный и безопасный алкоголь. Тем самым, по словам сенатора, созданы благоприятные условия для теневого рынка и предпосылки для роста числа отравлений. «Криминальный бизнес перешёл с производства алкоголя на основе медицинского спирта, где мы ввели жесткие ограничения, на использование метанола», – сказал он.

По мнению Сергея Рябухина, следует упростить процедуру лицензирования, дифференцировать пошлину за выдачу лицензии на розничную торговлю алкогольной продукцией. Сейчас она составляет 65 тысяч рублей, что для магазина на селе неподъёмно. Также предлагается уменьшить или отменить требования по площади магазинов в сельской местности.

Мнение Антон ПОДДУБНЫЙ, главный врач Свердловской областной наркологической больницы: – На первое января нынешнего 2022 года в нашей области на учете с диагнозом «алкоголизм» состоял 21 191 человек, в прошлом году – 21 671 человек. Снижение наблюдается уже несколько лет. Однако количество лиц, взятых под наблюдение впервые, увеличивается. В 2020 году было 887 человек, в прошлом – уже 978. Растет и число пациентов, которые поступили в стационар с диагнозом «алкоголизм». В 2021 году их было 8 394, на 446 человек больше, чем в предыдущем. Когда человеку плохо, он на всё готов. Но я бы хотел предостеречь: обращаться нужно в больницу, а не к «чёрным наркологам», которых развелось множество. Зачастую это даже не врачи, а медбратья, медсёстры, фельдшеры. «Выводим из запоя на дому» – эту услугу они рекламируют, хотя закон запрещает делать это вне стационара. Они не только отбирают последние деньги, но и вводят людей в заблуждение. Больной человек хочет получить волшебную таблетку, которая быстро поставит на ноги. Но чудес не бывает. Нельзя за несколько часов вывести из организма то количество этанола, которое было введено за несколько дней или недель употребления алкоголя. Когда проводят такую процедуру, необходим контроль введения и выведения жидкости, иначе есть опасность для пациентов с сердечно-сосудистой патологией. Делать это надо в клинике, под контролем психиатра-нарколога, реаниматолога. Что касается отрезвления общества, то это процесс длительный, требующий усилий многих ведомств. Наскоком проблему не решить. Ни к чему хорошему не приведёт ни полный запрет продажи алкоголя, ни его удешевление. Последняя мера у меня ассоциируется с заместительной терапией для наркоманов. Заменяя тяжёлые наркотики легкими, мы не избавляем человека от зависимости, от болезни. То же самое и с доступным алкоголем. Этиловым спиртом тоже можно отравиться, в том числе и смертельно.

ФАКТ Метиловый спирт не отличается от этилового ни вкусом, ни запахом. На акцизной марке и пробке выпущенной легально бутылки находится QR-код, просканировав который, можно узнать, где она произведена.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ДОЗА 30–60 миллилитров метилового спирта 150 миллилитров этиленгликоля (он содержится в антифризе и растворителях) .