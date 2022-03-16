Владимир Путин объявил о повышении МРОТ, прожиточного минимума и зарплат бюджетников

Глава государства подписал указ, согласно которому губернаторы субъектов РФ должны будут принять меры адресной помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин анонсировал масштабные меры социально-экономической поддержки жителей регионов страны. Также глава государства подписал указ, согласно которому губернаторы субъектов РФ должны будут принять меры адресной помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и при необходимости ввести дополнительные денежные выплаты для отдельных категорий граждан.

О мерах поддержки россиян президент рассказал во вступительном слове на совещании о мерах социально-экономической поддержки регионов.

"Понимаю, что серьёзно бьёт по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат, включая пособия и пенсии. Повысим минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и величину прожиточного минимума, а также увеличим зарплаты в бюджетной сфере", — передаёт слова Владимира Путина пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил кабмину в кратчайшие сроки проанализировать предпринятые в регионах меры поддержки населения.

Сразу после своего выступления Владимир Путин подписал указ, которым обязал губернаторов:

установить меры поддержки россиян, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и утвердить дополнительные выплаты отдельным категориям граждан;

сохранить доступность соцуслуг;

обеспечить бесперебойную работу объектов жизнеобеспечения, транспортной, логистической, социальной инфраструктуры, объектов образования, здравоохранения, соцобслуживания, энергетики, промышленности и связи;

принять дополнительные меры по предотвращению повышенного спроса на отдельные виды товаров и услуг;

проводить оперативный мониторинг розничных цен на товары первой необходимости, продукты, лекарства и медизделия;

реализовывать меры проактивной поддержки занятости населения;

оказывать поддержку представителям малого и среднего бизнеса, самозанятым и индивидуальным предпринимателям;

принять дополнительные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

Документ вступает в силу со дня его подписания.