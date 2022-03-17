В свердловском Заксобрании предложили отправлять собак в колонию

В регионе работают пункты передержки, планируется открытие новых приютов. Однако это не решит проблему безнадзорности. Фото: Павел Ворожцов

Свердловские депутаты предложили создать приюты для животных при колониях и отправлять туда бездомных собак. Ожидается, что это поможет создать новые рабочие места и ускорит процесс перевоспитания осуждённых.

Меры по борьбе с бездомными собаками обсуждали на заседании комитета по аграрной политике и земельным отношениям. Депутаты создали рабочую группу по ответственному обращению с животными. Её возглавил Вячеслав Вегнер, он и выдвинул предложение создать приюты при колониях.

"Этим мы будем воспитывать ребят, которые отбывают наказание, с помощью общественно-полезного труда. Доброе отношение к животным лечит душу. Во-вторых, создадим рабочие места", — отметил на заседании депутат. Инициатива будет обсуждаться с руководством ГУФСИН.

Напомним, что за последнее время в регионах России зафиксировано несколько случаев нападения бродячих собак на жителей, в том числе со смертельным исходом. В Свердловской области только за январь 2022 года произошло несколько десятков инцидентов с бродячими собаками. Губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам лично ознакомиться с ситуацией в приютах для бездомных животных и организовать отлов бродячих собак.

В регионе работают пункты передержки, планируется открытие дополнительных приютов. Однако, по мнению свердловских депутатов, это не решит проблему безнадзорности. Ежегодно приюты будут пополняться тысячами таких животных, и это создаст значительную финансовую нагрузку на бюджет. Требуется комплексный подход к решению проблемы.

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