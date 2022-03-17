Правительству РФ предложили сделать зарубежный развлекательный контент общедоступным

Некоторые россияне оплатили годовые подписки на сервисы, которые оказались недоступны. Фото: Алексей Кунилов

К премьер-министру РФ Михаилу Мишустину обратились с предложением ответных мер на решение западных компаний перестать предоставлять развлекательный контент в России. Фильмы, сериалы и игры зарубежного производства просят сделать общедоступными.

"Мы предлагаем признать и считать допустимым свободное (не требующее согласия правообладателей) распространение в России фонограмм, кинофильмов, сериалов, клипов и компьютерных игр, ставших предметом своего рода культурного шантажа со стороны западных политических сил и корпоративных структур", — передают слова главы организации "Общественная потребительская инициатива" Олега Павлова "Известия".

Причиной обращения, по словам представителя организации, стало большое количество жалоб россиян на отключение от пользования иностранными сервисами. При этом некоторые граждане оплатили годовые подписки. Действия иностранных компаний, отметил Олег Павлов, можно расценивать как явную дискриминацию россиян.

Ранее "Областная газета" писала, что компании Disney, Warner Bros. и Sony приостановили показы своих лент в России из-за ситуации на Украине. Зрители пока не смогут посмотреть мультик и два фильма зарубежного производства, которые должны были выйти в прокат.

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