Свердловским туристам назвали дату возвращения из Египта

Из Египта березовчане улетают 22 марта. Фото: Георгиева Нина

Туристы из Свердловской области почти неделю не могут улететь из Египта домой. Задержаться им придётся ещё на несколько дней.

"Областная газета" связалась с жительницей Берёзовского ГО Надеждой Токаревой, застрявшей с другом в Египте. Она рассказала изданию, что отдых должен был закончиться ещё 11 марта, но именно тогда из России перестали прилетать самолёты.

Сперва туристов поселили в трехзвёздочный отель, потом — в пятизвёздочный. Накануне они ещё раз переехали в другую гостиницу. Свердловчан обеспечили бесплатным питанием и проживанием.

"У нас всё в порядке. Мне сообщили что мы улетаем 22 марта из Египта", — уточнила Надежда Токарева.

Ранее "Областная газета" писала о туристах из Екатеринбурга, которые застряли в Турции. По последним данным, они прилетают домой уже сегодня.