Темы дня

Общество
17 марта 2022, 11:39

Взломаны сайты МЧС России и главков министерства в регионах

сайт МЧС России

На сайте ведутся технические работы. Фото: скрин сайта МЧС России

Неизвестные взломали официальный сайт МЧС России. На сайты региональных главков министерства зайти также не получается.

"Приносим свои извинения, ресурс временно недоступен. Идут технические работы", — говорится в сообщении. Уточняется, что сервис "Обращения граждан" функционирует в штатном режиме. Подать обращение можно по ссылке.

По данным издания "Коммерсантъ", сайт МЧС России подвергся кибератаке. На главной странице содержались материалы, осуждающие российскую спецоперацию на Украине.

"Областная газета" запросила комментарий в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. "По данному вопросу вы можете получить комментарий в пресс-службе МЧС России", — заявили там. На момент публикации новости в МЧС России не ответили.

Накануне хакерской атаке подверглись сайты арбитражных судов России. Подробнее об этом читайте тут.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.03.2022, 12:50 / Спорт
Сэкономленные из-за отмены международных соревнований 8 млрд пойдут на развитие спорта
17.03.2022, 12:44 / Общество
Сервис Samsung Pay продолжает работу в России
17.03.2022, 12:19 / Общество
Задержавшиеся в Турции туристы вернулись в Екатеринбург
17.03.2022, 12:00 / Общество
В Екатеринбурге в выходные пройдёт 80-я ярмарка выходного дня
17.03.2022, 11:39 / Общество
Взломаны сайты МЧС России и главков министерства в регионах