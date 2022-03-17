Взломаны сайты МЧС России и главков министерства в регионах

На сайте ведутся технические работы. Фото: скрин сайта МЧС России

Неизвестные взломали официальный сайт МЧС России. На сайты региональных главков министерства зайти также не получается.

"Приносим свои извинения, ресурс временно недоступен. Идут технические работы", — говорится в сообщении. Уточняется, что сервис "Обращения граждан" функционирует в штатном режиме. Подать обращение можно по ссылке.

По данным издания "Коммерсантъ", сайт МЧС России подвергся кибератаке. На главной странице содержались материалы, осуждающие российскую спецоперацию на Украине.

"Областная газета" запросила комментарий в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. "По данному вопросу вы можете получить комментарий в пресс-службе МЧС России", — заявили там. На момент публикации новости в МЧС России не ответили.

Накануне хакерской атаке подверглись сайты арбитражных судов России. Подробнее об этом читайте тут.