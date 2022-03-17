В Екатеринбурге в выходные пройдёт 80-я ярмарка выходного дня

С осени 2015 года в Екатеринбурге прошло уже 79 ярмарок выходного дня. Фото: Галина Соловьёва

Юбилейная ярмарка выходного дня традиционно пройдёn на площади 1905 года в Екатеринбурге. Ради этого парковка в центре города закроется c полуночи 19 марта до 19:00 20 марта.

Ярмарка будет работать для посетителей в субботу и воскресенье с 09:00 до 17:00. Припарковаться можно будет на примыкающих к площади улицах Урицкого и Володарского, а также в паркинге ближайшего ТЦ.

Организаторы обещают много свежих и качественных продуктов на прилавках от производителей Свердловской области и других регионов по доступным ценам. Горожане традиционно смогут купить мясо, копчёности, сыры из козьего, коровьего и овечьего молока, молочные продукты, орехи, сухофрукты, мёд, замороженные ягоды, а также угоститься блинами. На ярмарку также привезут изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из дерева и кожи, гобелены и картины, жилеты и туники, кофты и пончо, шарфы и палантины.

Добавим, что нынешняя ярмарка выходного дня станет 80-й. Традиция проведения таких мероприятий была заложена осенью 2015 года. Следующая ярмарка на главной городской площади пройдёт 26 и 27 марта. Всего в этом году их запланировано 16.

Ранее власти города предложили перенести ярмарку в другое место и организовали опрос горожан. В результате победила традиционная площадка — площадь 1905 года. Ярмарку решено оставить там.