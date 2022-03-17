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17 марта 2022, 12:44

Сервис Samsung Pay продолжает работу в России

  Юлия Пастух
Смартфоны в руках

Без ограничений проходят платежи по картам "Мир" любых банков. Фото: Алексей Кунилов

Данные украинских telegram-каналов об ограничениях в работе платёжной системы оказались фейком. Не соответствующие действительности сообщения о прекращении работы сервиса опроверг сайт войнасфейками.рф

В России продолжают работать сервисы Samsung Pay и и Apple Pay. В официальном комментарии компании Samsung говорится: "В настоящее время без ограничений проходят платежи по картам "Мир" любых банков. Нет проблем и в действиях по ранее выпущенным и добавленным в Samsung Pay виртуальным проездным транспортным картам". 

Представители южнокорейской компании обозначили возможные проблемы при использовании сервиса Samsung Pay: сложности возможны при оплате, если граждане используют карты Visa и MasterCard, которые прекратили работать в России на фоне санкций Запада. Ранее сайт войнасфейками.рф опроверг сообщения о том, что Lego выпустила фигурки в поддержку Украины и торговая сеть "Ашан" уходит из России.  

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Сегодня огромный объём непроверенной информации распространяется через соцсети и телеграм-каналы. Фейк-ньюз зачастую сбивают пользователей с толку и не позволяют отличить правду от откровенной дезинформации.

Областная газета Свердловской области

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