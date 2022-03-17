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17 марта 2022, 13:23

В Екатеринбурге запустили сбор средств на поддержку жителей ДНР и ЛНР

  Юлия Пастух
Фонд поддержки жителей Донецкой и Луганской народных республик

Фонд работает напрямую с МЧС. Фото: Фонд поддержки жителей Донецкой и Луганской народных республик

Оператором проекта по сбору средств выступает благотворительная организация "Верь и живи!", которая уже несколько лет помогает онкобольным и хосписам в Екатеринбурге. Теперь её сотрудники займутся также формированием гуманитарных грузов для оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации.

"Сейчас обычные жители, семьи с детьми в признанных республиках находятся в том положении, когда им нужна наша помощь. Одежда, продукты, вода и другие средства первой необходимости — это то, чем мы отсюда, из Свердловской области, можем поддержать жителей Донецкой и Луганской народных республик", — сообщила президент фонда поддержки жителей Донецкой и Луганской народных республик Ксения Хохрякова. 

Фонд работает напрямую с МЧС. Министерство в режиме реального времени анализирует потребность в продуктах, вещах, медикаментах и так далее. На основе этих заявок и будут проходить закупки и формирование груза. Помочь в сборе средств может любой желающий. Для этого достаточно зайти на сайт www.vizhfond.ru и указать сумму перевода. 

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Областная газета Свердловской области

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