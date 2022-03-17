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17 марта 2022, 14:48

Количество рейсов в Турцию может существенно сократиться и подорожать

Турция

Предполагается, что туристы смогут улететь в турецкие города, такие как Стамбул, Анталия, Мармарис, Бодрум. Фото: Алексей Кунилов

Этим летом количество рейсов из России в Турцию может существенно сократиться. Об этом заявил руководитель уральского отделения Российского союза туриндустрии, президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

В ходе сегодняшнего брифинга Михаил Мальцев сказал: "У нас есть предположение, что авиасообщение с Турцией сохранится. К нам поступили заявки по таким направлениям, как Стамбул, Анталия, Мармарис, Бодрум. Вполне вероятно, что они состоятся, но количество рейсов, скорее всего, будет существенно снижено. Это приведёт к увеличению цены авиаперевозок".

Во время выступления эксперт также сообщил, что Свердловская область тоже готовится к туристическому сезону. При этом он подчеркнул, что в первую очередь конкурировать и претендовать на лидирующие позиции в стране мы сможем в части индустриально-промышленного туризма. Для этого есть все условия. Ранее глава региона Евгений Куйвашев рассказал об объектах промышленного туризма на Среднем Урале.

На вопрос "Областной газеты" о том, какое место занимает Свердловская область в списке популярных туристических направлений, президент Уральской ассоциации туризма ответил, что по результатам использования кешбэка регион сперва отставал от Челябинской и Тюменской областей. Однако была проделана работа над ошибками, и в новом сезоне Средний Урал может бороться за лидирующие позиции в стране.

В новом номере "Областной газеты" вы также сможете узнать о том, как будут меняться цены на турпакеты и какие направления вызывают больший интерес у туристов.

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Областная газета Свердловской области

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