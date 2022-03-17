Названы самые популярные направления внутреннего туризма среди россиян

Третий год подряд порядка 90 % российских потребителей выбирают внутренние направления. Фото: Александр Зайцев

На сегодняшний день абсолютным лидером продаж и бронирований является город Сочи. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин на пресс-конференции.

По его данным, популярностью в сегменте пляжного оздоровительного отдыха также пользуются Анапа и Геленджик. Крым востребован, но сейчас туда можно добраться на поезде или на машине. Работа аэропортов там приостановлена до 20 марта. Однако предполагается, что к "высокому сезону" (маю) авиасообщение будет налажено.

"Третий год подряд порядка 90 % российских потребителей выбирают внутренние направления. И если в прошлом году отчасти выездной туризм занимал 10 %, то в этом году в связи с известной нам ситуацией, надеюсь, что будут выездные направления, хотя бы от наших партнёров, коллег из стран СНГ", — отметил Юрий Барзыкин.

Он также рассказал, что программа туристического кешбэка, который стартовал 15 марта, является самым эффективным механизмом. Уже 2,5 млрд рублей использовано. До июля на субсидии для потребителей также будет направлено 2,5 млрд рублей. Осенью на эти цели планируется запросить ещё 5 млрд рублей.

"Для сравнения, за прошлый год около миллиона воспользовались (программой кешбэка). В этом году будет больше, но всё равно это несравнимо с общим числом. Кешбэк как стимул, как импульс. Но сказать, что он определяет сегодня потоки вряд ли можно", — добавил президент Российского союза туриндустрии.

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