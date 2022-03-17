В ТЦ Екатеринбурга изъято более 155 тысяч пар немаркированной обуви

Сотрудники Екатеринбургской таможни обнаружили в одном из торговых центров города более 155 тысяч пар обуви без маркировки. Стоимость партии оценивается в 85 млн рублей.
Кроссовки с лейблами известных торговых марок, в том числе Nike, Adidas, Reebok, находились на складе. В документах не было информации, позволяющей идентифицировать обувь, а также установить законность её ввоза в страну. Владелец товара привлечён к административной ответственности. Партия изъята и по решению суда будет уничтожена.
"Это крупнейшая партия немаркированной обуви, изъятая из незаконного оборота сотрудниками таможни на внутреннем рынке Свердловской области с момента введения обязательной маркировки данных товаров", — сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.
С 1 июля 2020 года ввоз и оборот на территории РФ обувных товаров без нанесения на них средств идентификации запрещён.
Ранее "Областная газета" писала, что до магазинов Екатеринбурга не доехали контрафактные носки и наушники на 4,5 млн рублей.