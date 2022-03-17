Первые выплаты на детей от 8 до 16 лет семьи получат в мае

Это необходимая мера поддержки, учитывая, что новые пакеты внешних санкций наносят удар по каждой семье. Фото: Борис Ярков

Выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с невысокими доходами начнутся в мае. Их будут начислять за период с 1 апреля.

Об этом сегодня в ходе заседания правительства объявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Важно продолжать оказывать поддержку родителям. В мае начнём выплаты на детей от 8 до 16 лет, растущих в семьях с невысокими доходами. Они будут начисляться за период с 1 апреля. Нужно настроить систему так, чтобы оперативно учитывать материальное положение таких граждан. И помощь от государства приходила быстрее. Особенно – если родители потеряли работу или возникли какие-то другие трудности", — отметил глава кабмина.

Напомним, что ранее о новых выплатах семьям с детьми заявил президент России Владимир Путин. Отмечалось, что это необходимая мера поддержки, учитывая, что новые пакеты внешних санкций наносят удар по каждой семье.

Ранее были установлены ежемесячные выплаты для беременных и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до 7 лет включительно. Кроме того, помощь уже получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. Это 50 % от прожиточного минимума ребёнка, установленного в каждом регионе.