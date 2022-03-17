Евгений Куйвашев провёл первое совещание штаба по устойчивости экономики

Основные задачи сейчас — взаимодействие с предпринимательским сообществом, поддержка свердловчан, реализация установок президента РФ. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня, 17 марта, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл первое заседание оперштаба по устойчивости экономики. Был рассмотрен первый круг вопросов, связанный с поддержкой строительной отрасли.

По словам главы региона, созданы рабочие группы по развитию отраслей экономики, назначены руководители. Уже во вторник губернатор утвердит персональный состав.

"Мы сегодня будем вплотную заниматься импортозамещением, созданием новых логистических цепочек, поиском новых кооперационных связей. Но самое главное — это, конечно же, непосредственное участие нашего бизнеса. Ставки делаются на частный бизнес. В таком формате мы продолжим работать. Я уверен, со всеми трудностями мы справимся", — заявил губернатор.

Он также подчеркнул, что на Среднем Урале будут выработаны дополнительные меры поддержки малозащищённых слоёв населения, а также людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. "Мы анализируем все наши бюджетные возможности, но ряд федеральных инициатив будем реализовывать", — добавил Евгений Куйвашев.

Добавим, накануне президент России Владимир Путин анонсировал масштабные меры социально-экономической поддержки жителей регионов страны. Также глава государства подписал указ, согласно которому губернаторы субъектов РФ должны будут принять меры адресной помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и при необходимости ввести дополнительные денежные выплаты для отдельных категорий граждан.

Ранее Евгений Куйвашев утвердил состав свердловского оперштаба по устойчивости экономики.