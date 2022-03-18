Собаки едут в колонию

Смогут ли облегчить друг другу жизнь товарищи по неволе – заключённые и бездомные собаки. Фото: Александр Исаков

Предложение создавать приюты для безнадзорных собак в пенитенциарных учреждениях прозвучало на последнем заседании комитета по аграрной политике и земельным отношениям Законодательного собрания Свердловской области. Журналист «ОГ» Татьяна БУРОВА выясняла, что это даст.

– Эту мысль я вынашивал давно, – рассказывает член аграрного комитета Законодательного собрания региона, а теперь ещё и руководитель рабочей группы, которая будет готовить предложения по исполнению закона об ответственном обращении с животными Вячеслав Вегнер. – На мой взгляд, размещение приютов для бездомных собак в исправительных колониях позволит решить сразу две проблемы: создать хорошие условия для содержания животных и дать возможность заключённым проявить заботу о ком-то, пробудить в их душах добрые чувства.

От Урала до Магадана

По мнению депутата, выиграет и Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области. В его учреждениях остро стоит проблема безработицы, а организация приютов позволит создать рабочие места.

– Строительство вольеров для собак, уход за ними, приобретение кормов – все эти работы будут финансироваться из бюджета, – объясняет Вячеслав Вегнер. – Заключённые смогут заработать своим трудом, причём трудом благородным. Хорошо бы один из приютов обустроить в колонии для несовершеннолетних. Судя по рецидиву, который достигает 70 процентов, в исправительных колониях сейчас мало кого удаётся исправить. Возможно, общение с животными смягчит чьи-то души.

Инициативу депутата поддержала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина. А за тысячи километров от нашего региона губернатор Магаданской области Сергей Носов, бывший глава Нижнего Тагила, поручил профильным ведомствам проработать вопрос о размещении пунктов передержки бродячих собак при колониях. С этой идеей там выступил глава местного УФСИНа.

«Они уже посчитали сами: вольеры на 100 собак обойдутся в 9–10 млн рублей, – пишет на своем сайте Сергей Носов. – Мы можем профинансировать строительство, заключив соглашение. Это очень хорошее предложение, мы его поддержим».

Чужой опыт В российских колониях разрешено держать только кошек. А как обстоит с этим дело в других странах? Департамент исправительных учреждений Таиланда проверит эффективность терапии с использованием животных в тюрьмах Накхонратчасима, Районг, Клонгпхай и Кхаобин, пишет ТАСС со ссылкой на газету Bangkok Post. В США программа анималотерапии проводится в женских тюрьмах Аризоны и Калифорнии, сообщает портал esquire.ru. Заключённые приезжают в приют и общаются с собаками, обучают их. Заключенным исправительного заведения в городе Лэнсинг, штат Канзас, разрешают брать на перевоспитание собак, от которых ввиду их злобного и неуживчивого характера отказались даже собачьи приюты.

«В» или «при»

– К нам официально с таким предложением никто не обращался, – говорит начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко. – Такие вопросы должны решаться на уровне федерального руководства. Разместить на режимной территории бродячих животных непросто, скорее всего невозможно. Их надо лечить, значит, иметь при приюте ветеринарную клинику.

По мнению Александра Левченко, разумнее строить такие приюты не в колониях, а при них.

– У нас есть, к примеру, колонии-поселения, участок исправительного центра для лиц, осуждённых к исправительным работам, вот при них пункты содержания животных можно организовать, – объясняет Александр Левченко. – Даже города вам назову — Первоуральск, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, где есть смысл строить приюты, а мы обеспечим их рабочей силой.

На заседании в Законодательном собрании Свердловской области директор областного департамента ветеринарии Евгений Трушкин заявил, что при действующем законодательстве, которое предписывает выпускать отловленных животных после вакцинации и стерилизации в среду обитания, численность стай на улицах будет расти, приюты будут пополняться тысячами собак. Ни одна колония такого наплыва не выдержит.

Нужен контроль

По мнению волонтёров благотворительного фонда «Зоозащита», идея требует тщательной проработки. Заботиться об интересах заключённых нужно, но и о судьбе животных не мешает подумать. Жестокость к ним проявляют и некоторые хозяева, и владельцы частных передержек, и нельзя допустить, чтобы над ними стали издеваться в колониях.

– На территорию коммерческих приютов нас не пускают под тем предлогом, что это частная собственность, – пожаловалась волонтёр зоозащитной организации. – А как мы попадём внутрь режимного предприятия? Ведь важно, чтобы мы могли прийти и проверить, в каких условиях содержатся животные в любой день и час, а не по предварительной договорённости, чтобы увидеть подлинное положение дел, а не приглаженное.

Вячеслав Вегнер объяснил, что к проработке проекта будут привлечены и общественники, и волонтёры, и журналисты. Он также подчёркивает, что рабочая группа обязательно выработает меры ответственности для владельцев животных.

– Сейчас ведь как? Захотел – завёл зверушку, захотел – выбросил, – говорит депутат. – Нужно вводить регистрацию, чипирование, стерилизацию домашних питомцев. Чтобы, когда отлавливаем безнадзорных собак, можно было установить, чьи они. И штрафовать хозяев, заставлять их оплачивать содержание ставшего ненужным животного в приюте. С подобными предложениями мы намерены выйти в Госдуму.

Два мнения Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Свердловской области: – Инициативу Вячеслава Вегнера надо обязательно реализовать как пилотный проект. Мне часто приходится бывать в местах лишения свободы. И в каждой колонии, практически в каждом отряде есть своя кошка или кот. Выглядят они довольными, чувствуют себя вольготно, видно, что относятся к ним хорошо. Но приюты для собак всё же надо создавать вне колоний, при поселениях, исправительных участках. Михаил НОВИКОВ, бывший заключённый, отбывавший срок за неосторожное убийство: – Конечно, в колонии тоска берёт от невозможности проявить ласку и заботу о ком-то, простые человеческие чувства. У нас в отряде жила приблудная кошка. Мы её кормили, а чтобы подержать её на руках, погладить была очередь по записи. Когда Васька-Василиса урчала, казалось, что ты дома. Но нам приходилось следить, чтобы киску не обидели. Среди заключённых хватает злых и жестоких людей, извращенцев. Так что если собачьи приюты решат размещать в колониях, нужно будет обеспечить безопасность животных, оградить их от агрессии и издевательств.