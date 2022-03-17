Тур не в Турцию

В этом году челябинские озёра привлекут ещё больше туристов. Фото: Галина Соловьева

С началом военной спецоперации на Украине в России резко упал спрос на заграничные туры. Это коснулось не только выездного туризма. На российских направлениях продажи также существенно сократились. Однако представители туротрасли считают: такая тенденция сохранится недолго. Интерес к внутреннему туризму вновь возрастёт с началом майских праздников, когда наступят длинные выходные.

Куда поехать

Основными туристическими направлениями в предстоящем летнем сезоне станут Сочи, Анапа, Геленджик и Крым, несмотря на то, что пока в части этих городов приостановлена работа аэропортов, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Даже если они не откроются к началу мая, туристы смогут добраться до южных курортов на автомобилях и поездах. Тем более что после прекращения полётов из этих городов Российские железные дороги запустили дополнительные составы на юг России.

Также в число лидеров продаж на лето традиционно войдут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Карелия, Калининградская область и Кавказские Минеральные Воды, отмечает спикер.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев добавляет, что помимо перечисленных направлений свердловчане также проявляют интерес к Кабардино-Балкарии, которая знаменита самой высокой вершиной в России и Европе – Эльбрусом, а также к Челябинской области с её знаменитыми озёрами.

Свердловская область по популярности у туристов пока отстаёт от других регионов, в том числе от соседних Тюменской и Челябинской областей. Это показали результаты первого этапа туристического кешбэка. Однако, как отмечает Михаил Мальцев, в последние годы поток туристов на Средний Урал увеличивается. Наш регион привлекает людей в основном своими старинными заводами. Именно поэтому областные власти стали уделять больше внимания развитию индустриально-промышленного туризма. Сейчас у нас создаётся сеть креативных кластеров, возникающих на территориях бывших промзон.

Туристы в шоке

Из-за закрытия воздушного пространства над Европой, отзыва самолётов российских авиакомпаний лизингодателями и отмены зарубежных рейсов у десятков тысяч россиян возникли сложности с возвращением домой (подробно об этом «Областная газета» рассказывала в № 35 от 01.03.2022 и № 43 от 15.03.2022).

На фоне новостей об этом туристы, планировавшие отдых на весну и лето, отменили зарубежные поездки. Но и туры по России больше покупать не стали. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. По его словам, после 24 февраля продажи на внутренние направления упали на 50 процентов.

– Падение спроса обусловлено и психологическим шоком от геополитического кризиса, и экономикой, когда люди стремятся не тратить деньги на фоне падения курса рубля и возможных проблем с потерей источника доходов, – цитирует Сергея Ромашкина пресс-служба АТОР.

Как результат в АТОР прогнозируют и падение доходов туристической отрасли. Показатели этого года могут оказаться даже ниже уровня 2020-го. По мнению экспертов, объём бронирований упал, а планирование сейчас не превышает двухнедельный период. Поэтому о лете говорить пока рано.

К тому же в конце февраля Россия закрыла воздушное пространство для 36 стран в качестве ответной меры на закрытие воздушного пространства для российских самолётов.

Сложностей туристам и отельерам добавило и прекращение работы зарубежных сервисов по бронированию отелей, в том числе популярного сайта booking.com. Дело в том, что они обеспечивали владельцам гостиниц около 90 процентов брони. Их уход с рынка даст возможность занять освободившуюся нишу и создать свои аналоги российским компаниям. А пока, советуют специалисты, путешественники могут заказывать гостиничные номера напрямую через сайты отелей.

Деньги возвращаются

Чтобы дать россиянам возможность отдохнуть и оздоровиться в такой непростой ситуации, Ростуризм решил возобновить с 15 марта программу туристического кешбэка. Напомним, она предусматривает возврат 20 процентов от стоимости поездки по России при оплате картой «МИР». Продажи путёвок с возвратом части затрат проводятся до 30 апреля, а совершить путешествие по программе можно до 1 июля 2022 года (с полным списком условий туристического кешбэка можно ознакомиться на сайте мирпутешествий.рф).

Представители отрасли считают, что эта программа поможет существенно повысить спрос на российские турпродукты. В два предыдущих года её действия 90 процентов продаж приходились именно на внутренние направления. В этом году их доля может ещё увеличиться, так как даже Турция для многих может оказаться недоступной из-за сокращения рейсов и повышения цен.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что в прошлом году туристическим кешбэком в России воспользовались около миллиона граждан:

– На карточки им вернулись 2,5 млрд рублей. Столько же мы планируем вернуть туристам, которые будут путешествовать с марта по июнь этого года. Кешбэк – это самый эффективный механизм для повышения привлекательности поездок по России. К майским праздникам общий рост продаж составит порядка 30 процентов.

Это ожидаемо повлечёт за собой и рост цен на турпродукты. Юрий Барзыкин уверяет, что стоимость туристических услуг будет расти согласно темпам инфляции и принципам динамического ценообразования (когда цены поднимаются в высокий сезон).