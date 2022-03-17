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Общество
17 марта 2022, 20:55

В Свердловской области в 3 раза увеличат производство крафтовых сыров

  Юлия Пастух
Сыроварня

Импортозамещением займется сыроварня "Добрая Ферма". Фото: Павел Ворожцов

Свердловские фермеры планируют в три раза увеличить производство сыров. Импортозамещением займётся сыроварня в селе Клевакинское Режевского округа.

На ферме варят такие сыры, как качотта, рикотта, азиаго и другие.

"За семь лет, когда ввели эмбарго на импортные сыры, в нашей стране появилось направление крафтового сыроделия. Это отдельный вид производства, который значительно отличается от промышленных сыров. Это ручная работа, особые технологии. У нас даже внутренняя конкуренция уже существует", — рассказал руководитель сыроварни Александр Попов.

Коровье молоко для сыров ферма закупает в соседнем хозяйстве, а коз разводят самостоятельно. Первую партию животных фермеры закупили в октябре 2019-го, а уже через полгода запустили производство по изготовлению сыров. На сыроварне используется только отечественное оборудование. По словам Александра Попова, оно ничуть не уступает по характеристикам зарубежному, но в разы дешевле, а также отсутствуют проблемы с запчастями.  

За одну варку на ферме получают от 17 до 20 кг сыра. Спрос на продукцию большой. Поэтому сейчас здесь устанавливается новое оборудование, и производство сыров будет увеличено в три раза. В планах – строительство ещё одного помещения для содержания коз и увеличение поголовья. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ставит задачу по развитию импортозамещения и увеличению доли местной продукции в торговых сетях региона.

"Сейчас молоко с коротким сроком хранения уральских переработчиков занимает до 90 % объёма на прилавках, хлеб – от 80 % до 90 %, яйцо куриное – до 80 %. И своего постоянного потребителя имеют качественные продукты свердловских фермеров. Малое предпринимательство в сфере производства пищевой продукции развивается достаточно активно", – отметила заместитель министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Областная газета Свердловской области

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