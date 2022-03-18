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18 марта 2022, 11:02

Запрет полётов на юг России продлили до 26 марта

  Юлия Пастух
Аэропорт

Текущее ограничение действовало до 20 марта. Фото: Павел Кобер

На юге России продлили закрытие воздушных гаваней до 26 марта. Текущее ограничение действовало до 20 марта.

Как сообщается на сайте Объясняем.рф, временно ограничены полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендованы альтернативные маршруты через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, 24 февраля в России приостановили работу аэропортов в 12 городах в связи с осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине. Речь идёт о воздушных гаванях в Ростове-на-Дону (Платов), Краснодаре (Пашковский), Анапе (Витязево), Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Орле, Курске, Воронеже, Симферополе.

Областная газета Свердловской области

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