Соцвыплаты россиян хотят защитить с помощью Госуслуг

Россиянам хотят дать возможность обжаловать списание банками социальных выплат и доходов в размере прожиточного минимума. Фото: Алексей Кунилов

Минцифры России направило в правительство предложение дать россиянам возможность обжаловать списание банками социальных выплат и доходов в размере прожиточного минимума через портал Госуслуг.

Инициатива направлена как на предотвращение случаев неправомерного списания денег, так и на одновременное уведомление всех заинтересованных и контролирующих органов: судебных приставов, кредитных организаций, Банка России и других.

"Минцифры России считает возможным реализовать подачу заявлений о сохранении прожиточного минимума через портал государственных услуг для защиты данных средств. Просим поддержать позицию Минцифры России в части реализации механизма подачи заявления о сохранении прожиточного минимума с использованием единого портала", — цитирует письмо министерства, адресованное в аппарат правительства России, ТАСС.

Напомним, в конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете автоматического списания социальных выплат в счет погашения долгов граждан. Банкам запретили списывать единовременные соцвыплаты государства в счёт погашения задолженности по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия заёмщика отдельно по каждой такой выплате.