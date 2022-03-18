Темы дня

Общество
18 марта 2022, 13:12

Соцвыплаты россиян хотят защитить с помощью Госуслуг

  Юлия Пастух
Калькулятор и смартфон

Россиянам хотят дать возможность обжаловать списание банками социальных выплат и доходов в размере прожиточного минимума. Фото: Алексей Кунилов

Минцифры России направило в правительство предложение дать россиянам возможность обжаловать списание банками социальных выплат и доходов в размере прожиточного минимума через портал Госуслуг.

Инициатива направлена как на предотвращение случаев неправомерного списания денег, так и на одновременное уведомление всех заинтересованных и контролирующих органов: судебных приставов, кредитных организаций, Банка России и других.

"Минцифры России считает возможным реализовать подачу заявлений о сохранении прожиточного минимума через портал государственных услуг для защиты данных средств. Просим поддержать позицию Минцифры России в части реализации механизма подачи заявления о сохранении прожиточного минимума с использованием единого портала", — цитирует письмо министерства, адресованное в аппарат правительства России, ТАСС.

Напомним, в конце декабря 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете автоматического списания социальных выплат в счет погашения долгов граждан. Банкам запретили списывать единовременные соцвыплаты государства в счёт погашения задолженности по потребительским кредитам без получения дополнительного согласия заёмщика отдельно по каждой такой выплате.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.03.2022, 15:08 / Экономика
Глава "Сколково" Аркадий Дворкович подал в отставку
18.03.2022, 14:38 / Политика
Сергей Никонов назначен заместителем секретаря свердловского отделения партии "Единая Россия"
18.03.2022, 14:32 / Общество
В России на 10,1 % выросло количество госпитализированных с COVID-19
18.03.2022, 14:19 / Общество
Уральцы отпраздновали годовщину Крымской весны
18.03.2022, 14:06 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 1 776 случаев COVID-19