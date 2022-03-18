Свердловский школьник создал карту региона из списанных компьютеров

Таким образом школьник решил привлечь внимание к экологическим проблемам. Фото: ksk66.ru

Ученик 10 класса школы № 9 Красноуфимска Суханов Никита создал карту Свердловской области, используя списанное компьютерное оборудование.

Таким образом школьник решил привлечь внимание к экологическим проблемам современности: по разным подсчётам 75 % того, что мы выбрасываем, мусором не является, а значит эти отходы могут получить вторую жизнь, в том числе благодаря искусству, сообщает ksk66.ru.

Вес всей конструкции составляет около 13 кг. Ширина — 1,3 м, высота — 1,5 м. На создание карты ушло 18 материнских плат списанных компьютеров, 1 плата ноутбука, 6 устаревших видеокарт, 3 сетевые карты и 12 планок оперативной памяти. Для фонового свечения по контуру основы смонтирована светодиодная лента.

На закупку необходимых материалов и комплектующих было потрачено 3 тысячи рублей. Большая часть ушла на лист фанеры, светодиодную ленту и блок питания для неё. Списанные платы достались бесплатно. А вот стоимость трудозатрат оценить сложно.

Стоит отметить, проект школьника занял первое место в окружной научно-практической конференции "Молодежь и аграрная наука XXI века", состоявшейся 17 марта 2022 года в Красноуфимском аграрном колледже.