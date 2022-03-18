Депутаты разработали поправки о наказании за фейки о работе госорганов РФ за рубежом

В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Российской армии. Нормы о фейках предлагается расширить. Фото: Алексей Кунилов

Депутаты Госдумы от фракции "Единая Россия", а также первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак и глава Конституционного комитета СФ Андрей Клишас подготовили изменения в УК и КоАП. Они предлагают расширить нормы о фейках и привлекать к ответственности за недостверные данные о госорганах РФ за рубежом.

Изменения могут быть рассмотрены Госдумой уже на следующей неделе, если комитет по законодательству даст положительное заключение. Об этом сообщил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. Он отметил, что все, кто защищает интересы нашей страны за её пределами, должны быть защищены от любых провокаций. Это в том числе российские посольства, торгпредства, дипучреждения, представительства Россотрудничества.

"Мы предлагаем привлекать к ответственности за фейки (то есть публичное распространение заведомо ложной информации) не только об армии, но и о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности. То же касается и публичной дискредитации госорганов, а точнее — исполнения ими указанных полномочий за пределами страны. Эти нормы коснутся не только тех, кто участвует в СВО на Украине — а наряду с Вооружёнными силами там находятся и Росгвардия, и МЧС", — написал Александр Хинштейн в своём telegram-канале.

Напомним, что в начале марта президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Российской армии. На этой неделе суд в Екатеринбурге вынес первый приговор по статье о дискредитации вооружённых сил.