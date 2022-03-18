Уральцы отпраздновали годовщину Крымской весны

На Плотинке сегодня собралось несколько тысяч человек. Фото: Полина Зиновьева

Сегодня в Историческом сквере Екатеринбурга состоялся митинг-концерт, посвящённый годовщине Крымской весны. По этому случаю к уральцам обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона заметил, что вместе с празднованием годовщины воссоединения Крыма с Россией уральцы собрались поддержать жителей ЛНР и ДНР. "Урал всегда поддерживал президента России Владимира Путина. Мы работаем для того, чтобы создавать будущее, не терять память о прошлом. Урал — это Опорный край державы. Наша область всегда будет поддерживать созидательные начинания", — отметил Евгений Куйвашев.

Также слова поддержки в адрес президента и военных, которые участвуют в спецоперации на Украине, высказали и другие участники митинга-концерта — представители власти и общественности. Подробнее о мероприятии читайте в завтрашнем номере "Областной газеты".

Напомним, 18 марта объявлен Днём воссоединения Крыма с Россией: в 2014 году в этот день состоялся референдум, в результате которого 96,7 процента крымчан проголосовали за вхождение полуострова в состав России.

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