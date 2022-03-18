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18 марта 2022, 16:43

Молодогвардейцы выложили букву Z на льду городского пруда Екатеринбурга

Буква Z

Площадь буквы составляет около 500 квадратных метров. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Молодогвардейцы Екатеринбурга выложили букву Z из огромной георгиевской ленты. Патриотическая акция в поддержку российских военных приурочена к годовщине Крымской весны.

Площадь буквы составляет около 500 квадратных метров, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

"Эту акцию мы сегодня приурочили к годовщине вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Тем самым мы хотим обозначить единство российского народа в поддержке спецоперации на Украине", — пояснил глава екатеринбургского отделения Всероссийской организации "Молодая гвардия" Данил Тупица.

Напомним, что буква Z является неформальным символом Вооружённых сил России.

К слову, сегодня в центре Екатеринбурга прошёл масштабный митинг-концерт, посвящённый годовщине Крымской весны. По этому случаю к уральцам обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Областная газета Свердловской области

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Молодогвардейцы выложили букву Z на льду городского пруда Екатеринбурга