Владимир Путин выступил в "Лужниках" в честь годовщины Крымской весны

В своей речи президент заявил, что крымчане 18 марта 2014 года на референдуме изъявили желание жить общей судьбой со своей исторической родиной. Фото: скриншот из видео на сайте Кремля

Президент России Владимир Путин посетил концерт-митинг в "Лужниках", посвящённый восьмой годовщине присоединения Крыма к РФ. Глава государства считает, что жители Крыма и Севастополя поступили правильно в 2014 году, когда "поставили барьер на пути неонацистов и крайних националистов".

В своей речи президент заявил, что крымчане 18 марта 2014 года на референдуме изъявили желание жить общей судьбой со своей исторической родиной.

"Крымчане и севастопольцы поступили правильно, когда поставили жёсткий барьер на пути неонацистов и крайних националистов. Потому что то, что происходило на других территориях и происходит до сих пор, лучшее тому подтверждение", — сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул, что с тех пор Россия решила множество фундаментальных проблем, которые были в Крыму и Севастополе: наладила газо- и энергоснабжение, восстановила дорожную сеть, а также построила новые магистрали и мосты.

После этого Владимир Путин высказался о ходе проведения военной спецоперации на Украине. Он отметил, что РФ успешно реализует все намеченные планы.

"Люди, которые проживали и проживают на Донбассе, также не согласились с госпереворотом. Против них тут же были организованы карательные военные операции. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией. Это всё и есть то, что называется геноцид. Цель операции — избавить людей от этого", —передаёт слова президента России пресс-служба Кремля.

Отметим, что годовщину Крымской весны сегодня праздновали и жители Екатеринбурга.

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