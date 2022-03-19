Российский Союз ветеранов Афганистана считает необходимым ликвидацию биолабораторий на Украине

Евгений Зеленков напомнил, что на сегодняшний день достоверно известно о 30 подобных биолабораториях. Фото: Павел Ворожцов

Председатель Орджоникидзевского районного отделения СОО "Российский Союз Ветеранов Афганистана" в Екатеринбурге Евгений Зеленков высказался по поводу военной спецоперации, проводимой на Украине. Он считает, что ликвидация лабораторий, где разрабатывается биооружие, является благим делом.

Евгений Зеленков напомнил, что на сегодняшний день достоверно известно о 30 подобных биолабораториях.

"Мы поддерживаем инициативу, чтобы наши войска навели там порядок. Потому что эти биолаборатории… Учёные в них берут болезни, которые встречаются у животных, у птиц, которые в настоящий момент, и пытаются найти элементы для того, чтобы человек мог заболеть этой болезнью. Для чего это им нужно, я так и не понял. Что мы плохого им сделали, почему им спокойно не живётся?" — сказал он.

По словам Евгения Зеленкова, Российский Союз ветеранов Афганистана отправляет гуманитарную помощь на Донбасс с 2014 года. Военные, которые проходили службу в Афганистане, а теперь в ДНР и ЛНР, сообщают о провокациях, которые готовят бандеровцы.

Евгений Зеленков также заявил, что отделение, которым он руководит, и весь Союз ветеранов поддерживает российских военнослужащих.

"Как их не поддерживать? Мы мысленно, конечно же, с ними. Я просил узнать, какие проблемы есть там у наших ребят. Всё основное у них, конечно, есть. Но, может, требуются тёплые носки, бельё, может, батарейки для фонариков нужны, конфеты, шоколадки. Конечно, хотелось бы им помочь", — заявил он.

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