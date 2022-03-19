На поддержку рынка труда в регионах правительство РФ направит 39 млрд рублей

Больше половины средств — 25,5 млрд рублей — пойдёт на создание дополнительных рабочих мест для россиян. Фото: Галина Соловьёва

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительной поддержке рынка труда и предотвращении безработицы в субъектах России. На эти цели кабмин выделил из резервного фонда почти 40 млрд рублей.

Больше половины средств — 25,5 млрд рублей — пойдёт на создание дополнительных рабочих мест для россиян, находящихся под угрозой увольнения, и на организацию оплачиваемых общественных работ для людей, которые зарегистрировались на бирже труда. Это позволит обеспечить работой порядка 400 тыс. россиян.

На реализацию региональных программ, благодаря которым сотрудники промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование, направят свыше 7 млрд рублей. Остальные 6 млрд рублей пойдут на гранты некоммерческим организациям для проведения курсов переобучения. Такая мера поддержки поможет более 100 тыс. россиян получить востребованные навыки и ещё 75 тыс. россиян открыть собственное дело.

"Это лишь часть мер, которые правительство готовит по поддержке занятости. Мы продолжим работать с регионами, отраслевыми блоками, чтобы удержать рынок труда от колебаний, помочь людям справиться со сложившейся ситуацией", —передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба кабмина.

Кроме того, премьер-министр подписал сегодня распоряжение о выделении 14,3 млрд рублей на льготное кредитование малого и среднего бизнеса. Данная мера поддержки предоставит предпринимателям доступ к льготным кредитам по ставке до 15% годовых для микро- и малого бизнеса и по ставке 13,5% — для средних предприятий.

Напомним, что вчера президент России Владимир Путин утвердил дополнительные меры по обеспечению финансовой стабильности в сфере валютного регулирования.