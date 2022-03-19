Российский детский фонд заявил о готовности оказать психологическую и материальную поддержку детям Донбасса

Марина Черкасова отметила, что фонд с 2014 года системно помогает детям Донбасса. Фото: Борис Ярков

Председатель свердловского отделения Российского детского фонда Марина Черкасова поддерживает инициативу оказания помощи детям ДНР и ЛНР. Она заявила о готовности предоставить не только материальную и психологическую помощь детям, но и включать их в социально значимые проекты.

Марина Черкасова отметила, что фонд с 2014 года системно помогает детям Донбасса.

"Мы посылаем гуманитарные грузы, поддерживаем детей, которые остались без попечения родителей. Мы принимали ребятишек и здесь, водили в музеи. Ждем их и сейчас — ребятишек с Донбасса, Луганска, с любых территорий Украины. Мы им готовы оказать не только материальную, но и психологическую помощь, помощь в организации досуга, включении их в интересные социально значимые проекты", — отметила она.

Также председатель свердловского отделения фонда считает новые меры по поддержке детей, озвученные президентом России Владимиром Путиным, абсолютно своевременными. Напомним, что ранее Владимир Путин заявил о новых выплатах семьям с детьми. Отмечалось, что это необходимая мера поддержки, учитывая, что новые пакеты внешних санкций наносят удар по каждой семье.

Ранее были установлены ежемесячные выплаты для беременных и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до 7 лет включительно. Кроме того, помощь уже получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет. Это 50 % от прожиточного минимума ребёнка, установленного в каждом регионе.