На Средний Урал приехали 34 юных спортсмена из ДНР и ЛНР

Подростков разместили на базе отдыха, где они проведут более трёх недель. Фото: скриншот из видео департамента информполитики Свердловской области

В Свердловскую область прибыли юные гости с Донбасса, которые примут участие в масштабной спортивной программе. Для школьников также предусмотрено посещение культурных достопримечательностей региона, общение со сверстниками и тренировки со свердловскими спортсменами.

Подростков разместили на базе отдыха, где они проведут более трёх недель. Старшеклассники профессионально занимаются спортом: девушки – волейболом, молодые люди – футболом и боксом.

"После каникул донецкие ребята в течение двух недель будут не только тренироваться со своими сверстниками из областного училища олимпийского резерва, но и учиться, так как многим по возвращении домой предстоит сдавать итоговые контрольные испытания по завершению 9 и 11 классов", — передаёт слова регионального замминистра физкультуры и спорта Андрея Зяблицева департамент информполитики Свердловской области.

Спортивная программа включает в себя тренировки с воспитанниками спортивного клуба "Ратиборец", товарищеские футбольные матчи с командами Уральской футбольной академии и игры с волейболистками "Уралочки". Кроме того, подростки посетят Музей военной техники в Верхней Пышме, Невьянскую башню, мультимедийный исторический музей "Моя Россия", а также шоу-программу "Уральских пельменей".

"Приехали из Донецка, по причине плохой ситуации в республике, как было и последние 8 лет. Очень рады тому, что есть такие добрые люди, готовые принять нас в трудную минуту", — сказала одна из спортсменок.