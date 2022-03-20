В Екатеринбурге возле водоёмов с тонким льдом будут дежурить спасатели

Специалисты просят свердловчан предупреждать детей об опасности выхода на лёд. Фото: Галина Соловьёва

Сотрудники МЧС предупреждают свердловчан, что в связи с постепенным увеличением среднесуточной температуры воздуха выход на лёд водоёма может быть опасен. Со следующей недели на самых популярных ледяных переправах появятся патрули.

В Екатеринбурге уже установлено 77 знаков "Переход (переезд) по льду запрещён" по берегам городского и Верх-Исетского пруда, озера Шарташ и Нижне-Исетского водохранилища. Специалисты просят свердловчан предупреждать детей об опасности выхода на лёд.

Наиболее опасен белый или желтоватый матовый лёд, так как подобные оттенки он приобретает в период оттепели или изморози.

"Толщина и прочность льда в каждом случае различны и зависят от температуры воздуха, солёности воды, глубины, скорости течения и других факторов. Лёд на водоёмах внутри городской черты всегда менее прочен, чем за её пределами. Наибольшую стойкость имеет прозрачный лёд с синеватым или зеленоватым оттенком без воздушных пузырьков", — отмечают в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Фото: сайт администрации Екатеринбурга

Сообщить о несчастном случае можно по единому номеру вызова экстренной службы 112 или по телефонам городской единой дежурно-диспетчерской службы (343) 304-12-04 и (343)304-12-08.