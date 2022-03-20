Заведующий кафедрой хирургии УГМУ сравнил нацизм на Украине с раковой опухолью

По мнению Михаила Прудкова, политика нацизма рано или поздно приведёт к агрессии как внутренней, так и внешней. Фото: Галина Соловьёва

Главный внештатный хирург Уральского федерального округа, руководитель хирургической клиники ОКБ № 1, заведующий кафедрой хирургии УГМУ Михаил Прудков высказался о спецоперации, проводимой Россией на Украине. Он считает, что нацизм подобно раку должен искореняться "хирургически".

Такая политика, по мнению Михаила Прудкова, рано или поздно приведёт к агрессии как внутренней, так и внешней.

"Я считаю, что фашизм и нацизм – это социальный рак. И хирургический метод является тут единственно возможным. Потому что программа развития общества по этому пути не имеет шанса на самоизлечение. И чем больше проходит времени, тем тяжелее будет операция – вот и всё. И потери тут несомненны, совершенно. Я, конечно, не большой стратег, но складывается впечатление, что её нужно было проводить раньше", — заявил хирург.

Напомним, вчера в поддержку военной спецоперации на Украине высказался председатель Орджоникидзевского районного отделения СОО "Российский Союз Ветеранов Афганистана" в Екатеринбурге Евгений Зеленков.

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