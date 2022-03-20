Сергей Паховский: "Нас пытаются заставить пойти по пути Югославии, Ливии, Ирака"

Сергей Паховский называет действия президента России Владимира Путина и правительства РФ своевременными. Фото: Галина Соловьёва

Руководитель исполкома Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю. В. Сергей Паховский заявил, что Россию пытаются загнать в угол и навязать чужие ценности. Он также называет действия президента России Владимира Путина и правительства РФ своевременными.

"Нас не устраивает ситуация в мире, когда нас — страну, которая освободила мир от фашизма, — загоняют в угол и навязывают нам правила. Нас не устраивает, что нашим вооружённым силам диктуют, где им дислоцироваться на нашей территории, а где не проводить учения. Нас не устраивает ситуация в мире, когда наших русских соотечественников, мирных, над ними издеваются и уничтожают – в Одессе, на Донбассе, в Луганске. Нас не устраивает ситуация в мире, когда наша многовековая культура размывается и нам навязывают чуждые нам ценности, духовно-расовые ценности, пытаются как-то нас перекодировать. Нас не устраивает ситуация в мире, когда международное право строится по праву сильного, а не по праву справедливости.

Мы помним, к чему приводила дискредитация наших вооружённых сил. Понимаем всю глубину этой опасности. Нас пытаются заставить пойти по пути Югославии, Ливии, Ирака. Но у нас свой исторический путь. И лично у меня нет никакой тени сомнения, что президент Российской Федерации, Верховный главнокомандующий очень своевременно принял решение. Мы также поддерживаем действия нашего правительства, направленные на экономическую ситуацию в нашей стране", — рассказывает Сергей Паховский.

Он добавил, что прекрасно понимает тяжесть сложившейся ситуации, так как его брат и сестра долгое время жили на Донбассе, а сын одного из его друзей участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ и получил ранение. "Ситуация очень нелёгкая. Ситуация драматическая. Но не мы развязали эти события. Честное слово, не мы", — подытожил Сергей Паховский.