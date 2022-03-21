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Общество
21 марта 2022, 08:12

Свердловская прокуратура запустила горячую линию по вопросам изменения условий кредита

Кредит

Позвонив на горячую линию, граждане могут сообщить о фактах незаконного изменения в одностороннем порядке банками условий по ранее заключённым кредитным договорам. Фото: Галина Соловьёва

Прокуратура Свердловской области организовала гоячую линию для защиты прав физлиц  заёмщиков банков. Уральцы могут сообщать по телефону о незаконных изменениях условий кредита, в том числе процентной ставки.

Обрашения от граждан принимаются по номеру (343) 376-82-61. Горячая линия запущена также для тех, кому банки отказали в реструктуризации кредита (ипотеки), начислили пени или назначили штрафы. В обращении свердловчанам необходимо указывать адрес проживания, контактный телефон и наименование кредитной (некредитной) организации.

Обратиться также можно лично в прокуратуру Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, 21. Или через интернет-приёмную прокуратуры области на Едином портале прокуратуры РФ.

"По всем поступившим обращениям прокуратурой области будут организованы проверочные мероприятия. В случае выявления нарушений закона будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, обеспечивающие реальное устранение нарушений прав жителей Свердловской области", — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

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Областная газета Свердловской области

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