Темы дня

Общество
21 марта 2022, 10:27

Свердловчан предупредили о сложной дорожной ситуации из-за снегопада

машины на дороге

Водителям необходимо корректировать скоростной режим. Фото: Павел Ворожцов

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает об особенностях управления в межсезонье. Водителей просят ограничить поездки по трассам во время снегопада.

Как отмечают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, главной опасностью любого межсезонья является внезапная смена погодных и дорожных условий. Водители должны быть внимательны и соблюдать ПДД.

В период снегопада, когда увеличивается число ДТП, дальние поездки лучше отложить. Также необходимо корректировать скоростной режим, отказаться от резких манёвров и заранее предупреждать других водителей о намерениях совершить повороты.

В зоне риска оказываются и пешеходы, которые часто пренебрегают правилами дорожного движения: переходят дорогу в неположенном месте, внезапно выходят на проезжую часть или не используют световозвращающие элементы. Важно помнить, что мгновенно остановить автомобиль невозможно, особенно на заснеженной, мокрой или обледенелой дороге.

Ранее "Областная газета" писала, что Екатеринбург засыпало снегом. Мы также показывали снимки с улиц заснеженного города.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
21.03.2022, 13:24 / Общество
В Китае разбился самолёт со 133 пассажирами на борту
21.03.2022, 13:22 / Общество
В Свердловской области за сутки выявили 1 656 случаев COVID-19
21.03.2022, 13:20 / Общество
В России коронавирус подтвердили ещё у 28 709 человек
21.03.2022, 13:19 / Экономика
Уральским бизнесменам снизили ставки по льготным займам
21.03.2022, 13:12 / Общество
Три уральских предприятия направили гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР