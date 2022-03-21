Свердловчан предупредили о сложной дорожной ситуации из-за снегопада

Водителям необходимо корректировать скоростной режим. Фото: Павел Ворожцов

Госавтоинспекция Свердловской области напоминает об особенностях управления в межсезонье. Водителей просят ограничить поездки по трассам во время снегопада.

Как отмечают в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, главной опасностью любого межсезонья является внезапная смена погодных и дорожных условий. Водители должны быть внимательны и соблюдать ПДД.

В период снегопада, когда увеличивается число ДТП, дальние поездки лучше отложить. Также необходимо корректировать скоростной режим, отказаться от резких манёвров и заранее предупреждать других водителей о намерениях совершить повороты.

В зоне риска оказываются и пешеходы, которые часто пренебрегают правилами дорожного движения: переходят дорогу в неположенном месте, внезапно выходят на проезжую часть или не используют световозвращающие элементы. Важно помнить, что мгновенно остановить автомобиль невозможно, особенно на заснеженной, мокрой или обледенелой дороге.

Ранее "Областная газета" писала, что Екатеринбург засыпало снегом. Мы также показывали снимки с улиц заснеженного города.