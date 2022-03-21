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Общество
21 марта 2022, 12:34

В Екатеринбург доставили десятки туристов из Таиланда

  Юлия Пастух
Кольцово

В Кольцово приземлились 70 туристов из Свердловской и Иркутской областей, Забайкалья и Приморского края. Фото: Алексей Кунилов

Авиакомпания "Уральские авиалинии" вывезла более 70 туристов из Свердловской и Иркутской областей, Забайкалья и Приморского края, застрявших в Таиланде.

Самолёт приземлился сегодня утром в аэропорту Кольцово. Рейс выполняли со стыковкой в Стамбуле, где для пассажиров организовали размещение в отеле.

"Мы прорабатывали множество вариантов возвращения и сделали всё возможное, чтобы наши путешественники оказались дома, несмотря на то, что организация вывоза очень дорогостоящее мероприятие для авиакомпании. При поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, вместе с коллегами из министерства МиВЭС и российского генконсульства в Пхукете у нас всё получилось. Рады, что смогли помочь соотечественникам", — сообщает в telegram-канале авиаперевозчик.

Напомним, авиакомпания заявила о намерении организовать вывозные рейсы в Россию неделю назад, запросив сведения о всех пассажирах отменённых рейсов.

Областная газета Свердловской области

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