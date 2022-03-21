В Екатеринбурге продолжает работать детсад, где произошла вспышка стригущего лишая

Дети продолжают ходить в садик. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге в детском саду № 15 произошла вспышка стригущего лишая. Данный факт "Областной газете" подтвердили в департаменте образования горадминистрации.

Изданию сообщили, что при данном заболевании закрытие группы не предусмотрено. За детьми организовано медицинское наблюдение. Родители оповещены о карантине в индивидуальном порядке.

Напомним, в январе "Областная газета" писала, что в Верхней Пышме ребят в детском саду накормили чёрной кашей. После приёма пищи нескольким воспитанникам стало плохо.