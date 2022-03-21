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Общество
21 марта 2022, 15:10

Граждан не будут привлекать к ответственности за использование Facebook и Instagram

Девушка смотрит в телефон

Иск о запрете деятельности Meta в России подан Генпрокуратурой РФ. Фото: Павел Ворожцов

В случае запрета Meta граждан не будут привлекать к ответственности за использование Facebook и Instagram. Иск о признании американской компании экстремистской организацией рассматривает сегодня Тверской суд Москвы.

"Использование продуктов компании Meta физическими и юридическими лицами не должно рассматриваться как участие в экстремистской деятельности. Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются услугами Meta", — заявил на заседании прокурор, пишет ТАСС. Он пояснил, что компании будет запрещено вести в нашей стране коммерческую деятельность. Речь идёт о запрещении деятельности компании, её бизнес-структур.

Напомним, что иск о запрете деятельности Meta в России подан Генпрокуратурой РФ. В заседании участвуют два прокурора, представители ФСБ и Роскомнадзора, а также два адвоката, представляющих интересы американской компании. Прокуратура, ФСБ и Роскомнадзор просят запретить деятельность Meta по реализации продуктов Facebook и Instagram ввиду осуществления экстремистской деятельности. Основанием стало разрешение для жителей других стран размещать в соцсетях призывы к насилию против российских граждан.

Ранее Meta попросила Тверской суд отложить рассмотрение заявления Генпрокуратуры, чтобы подготовить свою юридическую позицию. Однако суд отказал в этом представителям компании. "Областная газета" будет следить за рассмотрением иска.

Напомним, что в ночь на 14 марта Роскомнадзор заблокировал Instagram по требованию Генпрокуратуры. Аналогичное решение принято в отношении Facebook. Работу мессенджера WhatsApp ограничивать пока не собираются.

Областная газета Свердловской области

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