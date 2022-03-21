Президент Казахстана запустил реформы политической системы

По словам главы государства, будет строиться "новый Казахстан". Фото: Официальный сайт президента Республики Казахстан.

В Казахстане грядёт ряд важных политических реформ. На совместном заседании обеих палат парламента республики Касым-Жомарт Токаев объявил, что после протестов, произошедших в январе, будет строиться "новый Казахстан".

"В рамках выдвинутых мною четырёх пакетов политических реформ был реализован ряд важных инициатив, направленных на дальнейшую демократизацию страны. Сегодня же я хочу представить программу комплексной модернизации политической системы страны. Она базируется на зревшем многие годы общественном запросе на кардинальные перемены. В ней приняты во внимание рекомендации депутатов Парламента, Конституционного совета, Центральной избирательной комиссии, Верховного суда, авторитетных экспертов", — заявил глава государства.

В своём обращении Касым-Жомарт Токаев предложил, во-первых, изменить в Казахстане форму правления: перейти от суперпрезидентской формы к президентской республике с сильным парламентом. Обязать президента прекратить членство в партии на период исполнения им полномочий, а также ввести на законодательном уровне запрет ближайшим родственникам главы государства занимать государственные должности и руководить компаниями с госучастием. Акимам, то есть главам регионов, и их заместителям запретить занимать должности в филиалах партий.

Во-вторых, сократить президентскую квоту в сенате с 15 до 10 депутатов. Упразднить квоту Ассамблеи народов Казахстана в Мажилисе (эта квота переносится в Сенат и сокращается с 9 до 5 депутатов).

В-третьих, усовершенствовать избирательную систему. Перевести Казахстан на смешанную избирательную систему: 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, 30% — по мажоритарным округам.

В-четвёртых, расширить возможности для развития партийной системы. Упростить процедуры регистрации партий: регистрационный порог снизить в четыре раза – с 20 до 5 тысяч человек. Минимальную численность региональных представительств уменьшить в три раза – с 600 до 200 человек. Почти на треть — с 1000 до 700 человек — сократить минимальную численность инициативной группы граждан для создания партии.

Всего в обращении президента Казахстана зафиксировано 10 пунктов. Среди которых также такие важные изменения, как создание Конституционного суда и закрепление запрета смертной казни в основном документе страны.