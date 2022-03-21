Суд признал Facebook и Instagram экстремистскими

Решение вынес Тверской суд Москвы. Фото: Алексей Кунилов

Компанию Meta, которой принадлежит Facebook и Instagram, признали экстремистской организацией. Соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы.

Решение вступило в силу немедленно — теперь работа указанных соцсетей запрещена на территории России.

Напомним, иск о запрете деятельности Meta в России был подан Генпрокуратурой РФ. Основанием стало разрешение для жителей других стран размещать в соцсетях призывы к насилию в отношении россиян.

Стоит отметить, граждан не будут привлекать к ответственности за использование Facebook и Instagram.