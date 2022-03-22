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Общество
22 марта 2022, 09:57

Порог беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах повысят до 1000 евро

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Порог беспошлинной покупки будет действовать до 1 октября. Фото: Галина Соловьёва

По предложению России Евразийский экономический союз повысит порог беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах. Он увеличится с 200 до 1000 евро.

Требования к весу посылки останутся прежними — не больше 31 килограмма. Как заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе вчерашнего совещания с вице-премьерами, решение одобрено Советом Евразийской экономической комиссии. Оно будет действовать до 1 октября 2022 года.

"Важно, чтобы у людей была возможность выбора. И повышение порога беспошлинного ввоза позволит гражданам и дальше делать покупки в иностранных онлайн-магазинах. Тем более что некоторые из них уже принимают оплату картами "Мир". Рассчитываем, что их число будет расти", — добавил премьер-министр.

Областная газета Свердловской области

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