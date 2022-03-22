Свердловские власти поддержат агростартаперов и сельхозкооперативы

На гранты и субсидии аграриев в 2022 году будет направлено около 100 млн рублей. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области стартовал приём заявок на право получения гранта "Агростартап" и субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов. За консультациями по участию в конкурсах необходимо обращаться в региональное министерство АПК и потребительского рынка.

На грант "Агростартап", максимальный размер которого составляет 6 млн рублей, могут претендовать крестьянские (фермерские) хозяйства или индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в этом году, а также уральцы, планирующие оформить личные подсобные хозяйства как КФХ. Деньги выделяются при условии софинансирования участником конкурса не менее 10 % от суммы проекта. Средства гранта необходимо освоить в течение 18 месяцев. На них можно приобрести землю, спецтехнику и даже построить производственные помещения.

Субсидии для кооперативов могут быть предоставлены на приобретение имущества, крупного рогатого скота, техники или закуп сельхозпродукции у членов кооператива. Максимальный размер такой поддержки — до 10 млн рублей, сообщает областной департамент информполитики.

"Малые формы хозяйствования вносят весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности. В условиях курса на импортозамещение господдержка становится дополнительным стимулом для создания и развития фермерских хозяйств, локальных производителей сельхозпродукции", — заявил министр АПК и потребительского рынка Артём Бахтерев.

Добавим, в 2021 году "Агростартап" получили 19 индивидуальных предпринимателей, а субсидию — 4 сельскохозяйственных потребительских кооператива. На эти виды поддержки аграриев в 2022 году будет направлено около 100 млн рублей.

Ранее "Областная газета" писала, что Средний Урал получил транш в размере 170 млн рублей из федерального бюджета на льготное кредитование сельхозпроизводителей к посевной кампании.

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