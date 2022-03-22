Свердловская Госавтоинспекция выступила в поддержку спецоперации России на Украине

Инспекторы ДПС выстроили возле здания областного Управления ГИБДД 18 патрульных автомобилей в виде букв Z и V в знак поддержки действий российских властей.
Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, на автомобилях дорожно-патрульной службы также появились специальные наклейки с хештегом #СвоихНеБросаем.
Напомним, на днях молодогвардейцы Екатеринбурга выложили букву Z из огромной георгиевской ленты. Патриотическая акция в поддержку российских военных приурочена к годовщине Крымской весны.
Видео: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.