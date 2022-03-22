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Общество
22 марта 2022, 10:37

Свердловская Госавтоинспекция выступила в поддержку спецоперации России на Украине

  Юлия Пастух
Патрульные машины

18 патрульных автомобилей также выстроили в виде букв Z и V. Фото: Павел Ворожцов

Инспекторы ДПС выстроили возле здания областного Управления ГИБДД 18 патрульных автомобилей в виде букв Z и V в знак поддержки действий российских властей.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, на автомобилях дорожно-патрульной службы также появились специальные наклейки с хештегом #СвоихНеБросаем.

Напомним, на днях молодогвардейцы Екатеринбурга выложили букву Z из огромной георгиевской ленты. Патриотическая акция в поддержку российских военных приурочена к годовщине Крымской весны.

Видео: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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