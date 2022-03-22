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Общество
22 марта 2022, 12:13

Уральцы подключились к сбору средств для жителей ДНР и ЛНР

  Юлия Пастух
Фонд поддержки жителей Донецкой и Луганской народных республик

Фонд работает напрямую с МЧС. Фото: Фонд поддержки жителей Донецкой и Луганской народных республик

Граждане начали активно перечислять средства на поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Оператором проекта по сбору средств выступает благотворительная организация "Верь и живи!", которая уже несколько лет помогает онкобольным и хосписам в Екатеринбурге. Теперь её сотрудники занимаются также формированием гуманитарных грузов для оказавшихся в тяжёлой жизненной ситуации. 

"Я многодетная мама, у меня семеро детей, и я очень волнуюсь за людей, которые сейчас оказались в трудной жизненной ситуации в связи с тем, что они покинули свой дом, стали беженцами, а это в основном семьи с детьми.

Хотелось помочь, хотелось поучаствовать. А чем помочь, мы не знали. Мы посоветовались с супругом, что примем посильное участие, хотели организовывать сбор чего-то медицинского: средств личной гигиены, подгузников, памперсов, медикаментов. Но я узнала, что есть фонд "Верь и живи!", который осуществляет адресную помощь. Доставляют людям то, что действительно необходимо, по потребностям. Они уже отправляли грузы на Украину. Можно отправить любую посильную вам сумму через сайт или по реквизитам", – рассказала благотворитель фонда "Верь и Живи" Мария Петрикова.  

В фонде отметили, в сборе средств может принять участие любой желающий. Для этого достаточно зайти на сайт www.vizhfond.ru, указать сумму перевода и номер карты. Напомним, фонд работает напрямую с МЧС. Министерство в режиме реального времени анализирует потребность в продуктах, вещах, медикаментах и так далее. На основе этих заявок и будут проходить закупки и формирование груза.

Областная газета Свердловской области

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