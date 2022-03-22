"Уральские авиалинии" организуют вывозные рейсы из Египта и ОАЭ

Заявки на вылеты из Египта принимаются до 22.03.2022, а из ОАЭ — до 24.03.2022. Фото: Евгения Скачкова

Авиакомпания "Уральские авиалинии" рассматривает возможность организации вывозных рейсов в Россию из Египта и ОАЭ.

"Нам необходимо осуществить сбор сведений о всех пассажирах отменённых рейсов "Уральских авиалиний", находящихся в настоящее время в Египте и ОАЭ и желающих вернуться домой. Важный момент — заявки на вылеты из Египта принимаются до 22.03.2022, а заявки на вылеты из ОАЭ принимаются до 24.03.2022. После этих дат заявки не принимаются, возможен только возврат денежных средств за отменённый рейс", — сообщает в telegram-канале авиаперевозчик.

Желающих попасть на вывозной рейс граждан просят направить на электронную почту авиакомпании dom@u6.ru следующую информацию: номер билета на отменённый рейс "Уральских авиалиний", номер отменённого рейса, пункт прибытия в РФ, дату вылета из ОАЭ/Египта согласно билету, электронную почту и контактный телефон. В теме письма необходимо указать страну вылета. Паспортные данные направлять на указанную почту не нужно. Кроме того, стоит воздержаться от дублирования своего письма, чтобы не увеличивать срок рассмотрения обращения.

Напомним, авиакомпания "Уральские авиалинии" вывезла более 70 туристов из Свердловской и Иркутской областей, Забайкалья и Приморского края, застрявших в Таиланде.