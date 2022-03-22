Электронный сервис поможет в заполнении платёжных документов при уплате госпошлин

Сервис ориентирован на конкретную категорию плательщика: физлицо, юрлицо и ИП. Фото: скрин официального сайта ФНС России

Процесс заполнения платёжных документов при уплате госпошлин упрощён. В этом деле россиянам поможет электронный сервис.

Сервис, размещённый на официальном сайте ФНС России, максимально автоматизирован и оснащён подсказками. С его помощью можно сформировать платёжный документ на уплату всех видов пошлин, администрируемых налоговыми органами, распечатать его или перейти к уплате.

Он ориентирован на конкретную категорию плательщика: физическое лицо, юридическое лицо и индивидуальный предприниматель. В зависимости от выбранного раздела автоматически определяются статус плательщика и виды пошлин, подлежащих уплате, сообщили в налоговой службе.