В Свердловской области упразднят ещё одну деревню, в которой не осталось жителей

В Свердловской области ежегодно ликвидируют по несколько деревень и посёлков в разных муниципалитетах из-за отсутствия населения. Фото: Владимир Мартьянов

В Заксобрание Свердловской области внесли законопроект об упразднении деревни Ерзовка. Она расположена в Слободо-Туринском районе на площади 20,6 га. В ней уже не осталось постоянно проживающего населения.

В деревне нет дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов социального, культурного, бытового назначения, объектов торговли и жилых домов. Решение об упразднении приняла дума Усть-Ницинского сельского поселения. Она же внесла соответствующий законопроект в областной парламент.

Известно, что местных жителей проинформировали об упразднении деревни. Возражений и предложений не поступило.

В Свердловской области ежегодно ликвидируют по несколько деревень и посёлков из-за отсутствия населения. Например, три года назад в нашем регионе упразднили 9 сельских территорий, два года назад – 10. В прошлом году "Областная газета" рассказывала историю одной из вымирающих деревень.