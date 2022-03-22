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Общество
22 марта 2022, 14:24

В Свердловской области упразднят ещё одну деревню, в которой не осталось жителей

Заброшенная деревня

В Свердловской области ежегодно ликвидируют по несколько деревень и посёлков в разных муниципалитетах из-за отсутствия населения. Фото: Владимир Мартьянов

В Заксобрание Свердловской области внесли законопроект об упразднении деревни Ерзовка. Она расположена в Слободо-Туринском районе на площади 20,6 га. В ней уже не осталось постоянно проживающего населения.

В деревне нет дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерных коммуникаций, объектов социального, культурного, бытового назначения, объектов торговли и жилых домов. Решение об упразднении приняла дума Усть-Ницинского сельского поселения. Она же внесла соответствующий законопроект в областной парламент.

Известно, что местных жителей проинформировали об упразднении деревни. Возражений и предложений не поступило.

В Свердловской области ежегодно ликвидируют по несколько деревень и посёлков из-за отсутствия населения. Например, три года назад в нашем регионе упразднили 9 сельских территорий, два года назад – 10. В прошлом году "Областная газета" рассказывала историю одной из вымирающих деревень.

Последствием принятия документа станет актуализация административно-территориального устройства Свердловской области. Фото: из законопроекта
Областная газета Свердловской области

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