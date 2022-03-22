"Уральская студенческая весна" стартовала в Свердловской области

В этом году фестиваль проходит в онлайн и офлайн форматах. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области стартовал фестиваль студенческого творчества. В течение двух недель участники продемонстрируют свои таланты в музыке, хореографии, театральном искусстве, журналистике. Оценивать их будет компетентное жюри.

Нововведением этого года стало появление новой номинации "Лучший подкаст" в направлении "Журналистика". Также появилось направление "Арт", где конкурсанты смогут проявить себя в стрит-арте и графическом дизайне, сообщает областной департамент информполитики.

Лауреаты "Уральской студенческой весны" представят регион на всероссийском фестивале "Российская студенческая весна". Для учащихся высших учебных заведений он пройдёт в мае в Самаре, а для студентов профессиональных образовательных организаций — в июне в Челябинске.