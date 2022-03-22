Ростуризм запускает программу "Мы вместе. Туризм" для туров по России

Туроператоры и отельеры предложат россиянам специальные скидки и интересные направления для путешествий. Фото: Галина Соловьёва

Ростуризм в рамках общероссийского проекта #МЫВМЕСТЕ запускает новую туристическую программу, направленную на повышение доступности и привлекательности туров по стране. Туроператоры и отельеры предложат россиянам специальные скидки и интересные направления для путешествий.

Реализация программы "Мы вместе. Туризм" позволит не только сделать внутрироссийские направления более доступными, но и повысить информированность населения о возможностях отдыха в России.

"Мы уже пригласили отели и туроператоров к участию в программе. Участникам предложено разработать специальные пакеты и предложения для будущих гостей. Такие пакеты могут включать скидки и дополнительные возможности, а также комплименты и подарки, предоставляемые при проживании в отеле или при посещении достопримечательностей на туристических маршрутах", —говорится в официальном telegram-канале Ростуризма.

Информация об акциях будет размещаться на сайтах туроператоров и отелей, в системах онлайн-бронирования. Спецпредложения, разработанные в рамках новой программы, будут помечаться соответствующим логотипом "Мы вместе. Туризм".