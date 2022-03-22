В Свердловской области продлили штормовое предупреждение

На улице при сильном ветре лучше держаться подальше от зданий, мостов, линий электропередачи и деревьев. Фото: Галина Соловьёва

Предупреждение о непогоде в Свердловской области сохраняется до 25 марта. В ближайшие дни в регионе ожидаются порывы ветра до 20 м/с, на дорогах гололедица.

Свердловчан просят соблюдать меры безопасности. В пресс-службе регионального ГУ МЧС России напоминают, что находясь дома стоит закрыть все окна и двери, по возможности отключить электроприборы.

На улице при сильном ветре лучше держаться подальше от зданий, мостов, линий электропередачи и деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли, а также вещи с незастеклённых балконов, которые может сдуть ветром.

Водителям в сложных дорожных условиях следует соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров. Не следует парковать автомобиль вблизи деревьев и рекламных щитов.

О возникновении происшествий и необходимости оказания можно сообщать по номерам 101 или 112.